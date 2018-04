Olümpiapurjetamises Puusta 14. ja Rammo 16. kohal

Laser Standardil purjetav Karl-Martin Rammo (Rein Ottosoni Purjespordikool/Tallinna Jahtklubi) seilas samuti finaalsõidud kuldlaevastikus ning tema jaoks lõppes regatt 16. kohaga. Tihedas konkurentsis õnnestus tal esikümne tulemus kirja saada 2 sõidus 10st. Rammo kommenteeris võistlustulemust järgmiselt: "Sain sel regatil 183 osaleja seas 16nda koha, mis vaadates minu 17ndat kohta maailma edetabelis on väga "minu auku" tulemus. Ütlen seda seetõttu, et selle "oma" tundub, et sõidan ära üpris kindlalt - kui asi vahelduseks ka välja tuleb, siis on praegu üha rohkem põhjust sinna esikümnesse torkimiseks."