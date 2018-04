Hyeres's algas Purjetamise Maailma Karika etapp

Enam kui 670 purjetajat ja rohkem kui 400 purjekat võistlevad 46 riigi lipu all sel nädalal Purjetamise Maailma Karika (Sailing World Cup) 3. etapil Prantsusmaal Hyeres’s. 24. - 29. aprillini on vastakuti maailma parimad olümpiaklassi purjetajad eesmärgiga võidelda välja koht juunis Marseille’s toimuvale maailma karikasarja finaalregatile. Eestlasi esindavad suurvõistlustel Deniss Karpak, Karl-Martin Rammo, Anna Pohlak ja Harles Liiv. Eestlastest on Maailma Karika regattidel seni parimate tulemustena ette näidata Deniss Karpakil 2017 aasta ja 2014 aasta Maailma Karika finaalregattidel 4. koht, Karl-Martin Rammol 2013 aasta Miami MK etapil 2. koht.

Finn klassis alustas esimesel päeval eestlastest parimana Harles Liiv 21. ja 12. kohaga ning on kokkuvõttes 16-s. Deniss Karpak sai esimeses sõidus valestardi ja teises finišeerus 30. kohal, kokkuvõttes on hetkel 37-s. Finnil juhib prantslane Jonathan Lobert.

Laser klassis lõpetas Karl-Martin Rammo esimese päeva sõidud 23. ja 53. kohaga ning on kokkuvõttes 39-s. Karl-Martin võttis päeva kokku nii: „Hyeres´i esimene päev oli suurte tõusude ja languste päev. Esimeses sõidus sain ülikehva stardi ja sõitsin esimese märgi 60ndalt kohalt 23ndaks. Teises sõidus oli stsenaarium põhimõtteliselt vastupidine. Väga rahulolu tekitav päev peale selle, et ilusas ilmas maailma parimate vastu sõita sai, just polnud. On mida ööga muuta ja homme teisiti proovida.” Laseril on liidriks horvaat Tonci Stipanovic.

Laser Radial klassis oli Anna Pohlak 49-s ja 59-s ning on kokkuvõttes 56. kohal. Radialil on liidripositsioonil ameeriklanna Paige Railey.

Maailma Karika koduleht: http://www.sailing.org/worldcup/home.php

Päeva videokokkuvõtted ja medalisõitude otseülekanne laupäeval ja pühapäeval: https://www.youtube.com/channel/UCihBCFVwHKZT_jHc3Y3j8YA?sub_confirmation=1

Sõitude jälgimine, purjekate sõiduandmed, ilmaandmed on nähtaval tehnilisel platvormil siin: https://wcs2018-hyeres.sapsailing.com/

Purjetamise Maailma Karikas (Sailing World Cup) on kõrgetasemeline võistlusseeria olümpiapurjetamises, mis käesoleval hooajal koosneb oktoobris toimunud Gamagori etapist, jaanuaris aset leidnud Miami etapist, aprillis peetavast Hyeres’i etapist ning juunis Marseille's toimuvast finaalregatist. Maailma Karikal on aegade jooksul osalenud enam kui 2000 tipp-purjetajat rohkem kui 75 riigist üle maailma.

