Eesti Purjetamisliiga alustas

Euroopas toimib Purjetamisliiga juba seitsmeteistkümnes riigis ning Eesti jaoks on 2018 pilootaastaks, ehk formaadi katsetamiseks. Seepärast Euroopa liiga formaati veel sõna-sõnalt ei järgita ja osalema on oodatud nii jahtklubide, spordikoolide kui ka näiteks avamerejahtide võistkonnad. Sellesse hooaega on planeeritud kaks etappi.

Regati enda formaat on lihtne ja selge. Osalevad tiimid purjetavad ühte tüüpi ehk one design paatidel, ning iga 12-15 minutit kestva vastutuule-allatuule rajal purjetatava võistlussõidu järel vahetavad meeskonnad paate - nii on kõigil meeskondadel võrdsed võimalused kui ka alused kipuvad erinevas tehnilises seisus olema. Kokku purjetatakse kahe võistluspäeva jooksul maksimaalselt 20 võistlussõitu.

Eesti Purjetamisliiga purjetatakse BLUSAIL 24 tüüpi paatidel, mis on ca 7,5 m pikk sportlik kiiljaht, kus meeskonda saab kuuluda 4-5 liiget. Et purjetamisliiga formaadi testimise idee pilootaasta käigus on üsna värske ja esimene liiga etapp sattus väga hooaja algusesse, oli osalevaid meeskondi esialgu vaid viis. Suurt rõõmu tegi asjaolu, et neli neist esindasid Eesti jahtklubide purjespordikoole - Tallinna Jahtklubi, Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi. Spordikoolide meeskondadele pakkus konkurentsi avamerepurjetamise Euroopa meisterjaht Katariina II purjetajatest loodud meeskond (Pärnu Jahtklubi).

Eesti Purjetamisliiga 2018 1. etapp osalejad FOTO: Eesti Purjetamisliiga

Regati formaat näeb ette ka võistluse-eelsel päeval võimalust treeningsõitudeks ehk paatide testimiseks. Seda võimalust möödunud reedel Haven Kakumäel meeskonnad ka kasutasid. Kuna jahtklubide purjespordikoolide noortel kiiljahtidega sõidu kogemus kas puudub või on napp, siis oli see hea võimalus enne võistlema asumist paadiga tutvust teha ja meeskonnatööd proovida.

Kaptenite koosolek Haven Kakumäel FOTO: Eesti Purjetamisliiga

Laupäeva hommikul kell 9 tervitas võistlejaid Eesti Purjetamisliiga alustamise puhul Haven Kakumäe sadamadirektor Indrek Ilves, peavõistlusjuht Madis Ausman selgitas võistlemise üksikasju ja vahekohtunike tiimi ehk protestikomitee esimees Andrus Poksi rääkis võistlejatele, kuidas toimub merel reeglite jälgimine ja kohtunike töö.

Eesti Purjetamisliiga esimene start Kakumäel FOTO: Piret Salmistu

Pärast kella kümmet olid nii võistlevad tiimid kui ka võistluskomitee merel ja esimene start purjetamisliigale sai antud. Pigem nõrgemad tuuled tegid olud lihtsamaks nende meeskondade jaoks, kellele nii paat kui ka meeskonnatöö veel uus kogemus. Esimesel päeval õnnestus kümne sõidu asemel pidada üheksa, sest tuule pööramise tõttu tuli vahepeal rada merel ümber ehitada.

Teise päeva hommik algas aga üldse kaldal ootamisega, sest meri oli sile kui peegel ja piisavalt stabiilne tuul jõudis Kopli lahele alles pärast kella 14 päeval ning lubas lisada esimese päeva üheksale veel viis lisasõitu – kokku siis 14 võistlussõitu kahe päevaga.

Avamerepurjetamise Euroopa meisterjaht Katariina II baasil loodud meeskond Karl-Hannes Tagu juhtimisel Pärnu Jahtklubist. FOTO: Piret Salmistu

Oodatult näitas oma avamerepurjetamise ja meeskonnatöö kogemust Katariina II meeskond Karl-Hannes Tagu juhtimisel ületades neljateistkümnest peetud sõidust kaheksal finishiliini esimesena. Kolmel korral võttis aga sõiduvõidu Keith Luuri - saavutanud rahvusvahelisi noorteklasside tipptulemusi nii merel kui jää peal purjetades - meeskond Püss Pärnu Jahtklubi Purjespordikoolist.

Keith Luuri - saavutanud rahvusvahelisi noorteklasside tipptulemusi nii merel kui jää peal purjetades - meeskond Püss Pärnu Jahtklubi Purjespordikoolist. FOTO: Piret Salmistu