MAPFRE võttis Volvo Ocean Race’i kaheksandal etapil napi üllatusvõidu

“See võit on lausa uskumatu ja ma ei saaks olla õnnelikum. Loomulikult lootsime me oma positsioone antud etapiga oluliselt parandada, aga päris võitu siiski oodata ei julgenud, seega oleme ülimalt rõõmsad. Kogu meeskond tegi suurepärast tööd” jagas MAPFRE skipper Xabi Fernandez värskeid emotsioone.

Kaheksanda etapi viies koht kuulub Team AkzoNobel’ile, kuues jahi Turn the Tide on Plastic tiimile ja seitsmes SHK/Scallywag’ile.

Volvo Ocean Race on purjetamise märgiline võidusõit ümber maailma ja professionaalsete meeskondade ülim proovikivi. Võidusõit sai alguse 1973. aastal Whitbread Round the World Race nime all ning senise 12 sõidu jooksul on osavõtjaid kogunenud üle 2000 purjetaja. 2017-2018 võidusõit algas Alicantes, Hispaanias 22. oktoobril ja lõppeb Haagis, Hollandis 2018. aasta juunis. Võistlusdistants koosneb üheteistkümnest etapist kokku üle 45000 meremiiliga (üle 83000 kilomeetri), mis viivad purjetajad 12 suurlinna kuuel kontinendil. Volvo Ocean Race peetakse üheks mentaalselt ja füüsiliselt raskeimaks võistluseks maailmas.