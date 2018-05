"Ei leidnud EMil kahjuks seda minekut, mis viimasel kahel hooajal võisteldes tundnud olen. Kevadine tiitlivõistlus on külma maa eestlasele ikka ja endiselt katsumus ja kuna MMi ettevalmistust silmas pidades ei tahtnud ma EMi tõttu teisi laagreid ja regatte vahele jätta oligi tulemus just selline - polnud teravust ega adekvaatset ettevalmistust. Seda öelnuna on hea näha, et kõige selle vastuvoolu kiuste olen Euroopas esikahekümne mees. Pead norgu lasta pole põhjust, ilusaid momente nagu tänane kuldfliidi teine koht, oli õnneks ka, mis meenutavad minu tegelikku võimet värske ja valmina," kommenteeris Rammo Prantsusmaal toimunud võistlust.