Eesti 29er klassi purjetajad võistlesid Hollandis

“Positiivne oli see, et saime erinevaid tuuleolusid proovida, aga sõita saime vähe, sest kaks päeva ei olnud piisavalt tuult. Regatt oli hästi korraldatud ja Ijsselmeer sobis meile hästi,” sõnas soodimees Mihkel. “Võistlusel oli kõrge tase ja meil on hea meel, et saime hästi starditud. Kahjuks läksid sõidud tihti langevas joones, sest taganttuules ei leidnud õiget minekut. Üldiselt jäime aga rahule,” lisas roolimees Kaarel.