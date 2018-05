SEIKO CUP karikasari jätkus kõrgetasemelise E4 Karikavõistlusega

ORC Grupi jahid E4 karikavõistlusel FOTO: Aleksandr Abrosimov

ORC klass oli oodatult kõige arvukama osavõtuga grupp. Fakt, et Soome kaheksa meeskonda tulid võistlema Eesti niigi kõrge tasemega jahtidega, tegi konkurentsi veel tugevamaks ja võistluse iseäranis põnevaks. Kahtekümmend viit nii tugeva tasemega jahte samal stardiliinil kohtab meie vetes üsna harva, kui siis suurematel tiitlivõistlustel. Kui esimese päeva tugevama tuulega sõitude esikolmikud kuulusid X-41 tüüpi ja One Off 37 tüüpi jahtidele, siis teise päeva nõrgemad tuuled andsid võimaluse ka väiksematele, ehk First 34.7 ja X-34 tüüpi jahtidele esikolmikusse pääseda.

Kolm meeskonda, kes kahe päeva jooksul sõiduvõite võtsid, olid Jahtklubi Dago meeskond Olympic (X-41) Tiit Vihuliga roolis (3), Jani Lehti meeskond Mercedes-AMG (X-41) Soomest (2) ning Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II (One Off 37) Pärnu Jahtklubist (1) – kõigil nendel meeskondadel on ette näidata kõrgeid saavutusi nii siit- kui sealtpoolt piiri.

Jahtklubi Dago meeskond Olympic (X-41) Tiit Vihuliga roolis. FOTO: Aleksandr Abrosimov

Olympicu meeskond tegi kahe päeva kokkuvõttes suurepärase seeria, saades lisaks kolmele esikohale veel ka kolmanda, kaheksanda ja üheksanda koha, millest viimane läks halvimana lõppskoorist mahaarvamisele. Nii nagu Seiko Cupi avavõistlusel, võttis Olympicu meeskond võidu ka seeriavõistluse teiselt etapilt. Meeskond ise kommenteeris, et nende edu tagas kindlasti tugev meeskonnatöö ja hea iiling. „Saime esimese sõidu võiduga regatile korraliku aluse pandud ja edasi läks juba hea emotsiooni pealt. Viies, ehk teise päeva teine sõit oli selgelt kõige raskem, kus jäime stardis suure Furiosa alla, kaotades nii tuult ja sealt enam välja ei õnnestunud ujuda – tulemuseks üheksas koht. Aga kogu võistluse edu võtmeks olid head stardid - see andis võimaluse oma sõitu sõita ja loomulikult oli jaht ka konkurentsis, sest sellises tugevas fliidis muidu võita ei saa.“

Regati teise koha sai Jani Lehti meeskond Mercedes-AMG jahil X-41 Soome klubist Merenkävijat, kes alles sellest aastast sõidab seda tüüpi jahil, kuid on samas väga pikkade kogemustega meeskond. Seeriast 3-1-17-4-1-11,5 läks 17. koht mahaviskamisele ja kokkuvõttes kuus punkti kaotust võitjale. Kokkuvõttes kolmanda koha sai Dago Jahtklubi meeskond Eesti Meedia Sailing Team vaid napp kuu aega tagasi Ridas Jahtides Maurizio Cossutti disaini järgi valminud One Off 37 tüüpi jahil. Uue jahi käigu ja tulemusega võis meeskond Sven Nuutmanni juhtimisel Juss Ojalaga roolis kindlasti selles konkurentsis rahule jääda, saades sõitude seeriaks 7-4-2-6-17-3. Regati esiviisiku lõpetasid Kalevi Jahtklubi jaht My Car (X-35 mod) Harles Liivi roolimisel ja Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II (One Off 37) Pärnu Jahtklubist.