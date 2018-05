Volvo Ocean Race Newport - Cardiffi etapi lõpetas esimesena Team Brunel

Võistluse viimatised kolm etappi on Team Brunelile vägagi edukad olnud - ka üle-eelmisel etapil saavutati võit ning eelmisel teine koht. “Seadsime endale eesmärgiks olla parem praeguste suurimate konkurentide Dongfeng Race Teami ja MAPFRE meeskondadest. Võit on loomulikult tore, boonuseks veel etapilt saadud lisapunkt ning pealejäämine lõpuheitluses AkzoNobeli tiimiga - oleme väga õnnelikud. Meie edasine siht on saavutada üldvõit,” sõnas skipper Bouwe Bekking.

Newport - Cardiffi etapil teise koha saanud samuti Hollandi võistkond team AkzoNobel finišeeris võitjast vaid 4 minutit ja 5 sekundit hiljem. Mõned tunnid enne finišit juhtis team AkzoNobel veel mõnesajameetrise nominaalse edumaaga, kuid Bristoli kanalis valitsenud tugevas hoovuses ja nõrgas tuules õnnestus Team Brunelil parem minek leida ning liidrikoht ära napsata. Küll aga tegi team AkzoNobel sel etapil vägagi silmapaistva soorituse - purustati Ericsson 4 tiimi poolt 2008. aastal Volvo Ocean 70 jahil püsitatud 24 tunniga läbitud distantsi rekord. Uus tippmark on 602,51 meremiili 24 tunniga.

Kolmandana ületas Cardiffis finišiliini hiinlaste Dongfeng Race Team.

Kokkuvõttes moodustavad esikolmiku üheksa etapi järel Dongfeng Race Team, hispaanlaste MAPFRE ning Team Brunel, kusjuures esimest ja kolmandat kohta lahutab vaid kolm punkti.

Võistluse eelviimane, kümnes etapp stardib 10. juunil ning selle käigus purjetatakse Cardiffist Rootsi Göteborgi.

Volvo Ocean Race on purjetamise märgiline võidusõit ümber maailma ja professionaalsete meeskondade ülim proovikivi. Võidusõit sai alguse 1973. aastal Whitbread Round the World Race nime all ning senise 12 sõidu jooksul on osavõtjaid kogunenud üle 2000 purjetaja. 2017-2018 võidusõit algas Alicantes, Hispaanias 22. oktoobril ja lõppeb Haagis, Hollandis 2018. aasta juunis. Võistlusdistants koosneb üheteistkümnest etapist kokku üle 45000 meremiiliga (üle 83000 kilomeetri), mis viivad purjetajad 12 suurlinna kuuel kontinendil. Volvo Ocean Race peetakse üheks mentaalselt ja füüsiliselt raskeimaks võistluseks maailmas.

Üldjärjestus ja punktitabel üheksa etapi järel hetkeseisuga:

1. Dongfeng Race Team - 60 punkti

2. MAPFRE - 59 punkti

3. Team Brunel - 57 punkti

4. team AkzoNobel - 48 punkti

5. Vestas 11th Hour Racing - 36 punkti

6. Sun Hung Kai/Scallywag - 29 punkti

7. Turn the Tide on Plastic - 26 punkti