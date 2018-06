Lähiriikide parimad surfarid võistlevad sel nädalavahetusel Pirital. Algab Estonian NeilPryde Baltic Cup

15.- 17. juunini Pirital toimuval võistlusel jagatakse välja nii Eesti meistri tiitel Formula Kite klassis ja Soome meistrite medalid klassides Formula ja Raceboard. Võistlusele on kohale oodata Baltikumi parimad surfarid nagu Janis Preiss, Janis Rencis Lätist, Gediminas Gresevičius, Arvydas Moliušis Leedust ning Martin Ervin, John Kaju ja Ingrid Puusta Eestist. Ka on siin esindatud Soome surfisportlaste paremik.

Estonian NeilPryde Baltic Cup 2018 on Eesti Jahtklubide Liidu purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja etapp klassidele Techno 293 Minim U13, Techno 293 Junior U15, Techno 293 Youth U17, RS:X ja Formula ja NeilPryde Baltic Cup sarja etapp kõigile võistelnud klassidele. Samuti on regatt Formula klassis Euroopa Karika osavõistlus, mille raames toimuvad ka Formula Kite klassi Eesti meistrivõistlused. Formula ja Formula Kite klasside tulemused Estonian NeilPryde Baltic Cupil kantakse ka maailma edetabeli punktiarvestusse.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!