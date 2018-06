Volvo Ocean Race eelviimase etapi võitis Team Brunel

Team Bruneli skipperi Bouwe Bekkingi sõnul õnnestus tiimi omavaheline koostöö fantastiliselt: “Pinge oli suur, kuid teadsime, et peame purjetama nii hästi kui vähegi suudame ning mitte rumalusi tegema. Oleme asjade käiguga väga rahul.”

Võistluse kuuenda, Hong Kong - Auckland etapi järel kuuendal positsioonil olnud võistkond on järgneva nelja etapi kestel teinud kohtadega 1-2-1-1 hiilgava tõusu liidrite sekka. Üldkokkuvõttes on Team Brunelil viimase, otsustava etapi eel MAPFRE-ga võrdselt 65 punkti, kuid juhib siiski MAPFRE, kuna punktivõrdsuse lahendamise reegel näeb ette, et parem on see tiim, kes on olnud edukam võistluse vahesadamates peetud lühirajasõitudes.

Kolmandana finišeeris Göteborgis samuti Hollandit esindav team AkzoNobel ning neljandana äsja lõppenud etapi eel võistlust juhtinud hiinlaste Dongfeng Race Team, minnes nüüd üldkokkuvõttes 64 punktiga kolmandaks. Esikolmiku tihe punktiseis tähendab seda, et viimane, 21. juunil startiv ning Rootsist Göteborgist Hollandisse Haagi suunduv etapp saab olema tõeliselt põnev heitlus.

Volvo Ocean Race on purjetamise märgiline võidusõit ümber maailma ja professionaalsete meeskondade ülim proovikivi. Võidusõit sai alguse 1973. aastal Whitbread Round the World Race nime all ning senise 12 sõidu jooksul on osavõtjaid kogunenud üle 2000 purjetaja. 2017-2018 võidusõit algas Alicantes, Hispaanias 22. oktoobril ja lõppeb Haagis, Hollandis 2018. aasta juunis. Võistlusdistants koosneb üheteistkümnest etapist kokku üle 45000 meremiiliga (üle 83000 kilomeetri), mis viivad purjetajad 12 suurlinna kuuel kontinendil. Volvo Ocean Race peetakse üheks mentaalselt ja füüsiliselt raskeimaks võistluseks maailmas.

Üldjärjestus ja punktitabel kümne etapi järel hetkeseisuga:

1. MAPFRE - 65 punkti

2. Team Brunel - 65 punkti

3. Dongfeng Race Team - 64 punkti

4. team AkzoNobel - 53 punkti

5. Vestas 11th Hour Racing - 38 punkti

6. Sun Hung Kai/Scallywag - 30 punkti

7. Turn the Tide on Plastic - 29 punkti