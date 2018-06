Baltic Offshore Week 2018 – Pikk avamereetapp läbitud

ORC C klass, kus võistles kaheksa ühetüübilist Beneteau First 31.7 tüüpi jahti Soome klubist HSK ja neile lisaks üks O-800 tüüpi jaht Venemaalt, alustasid oma avamereetappi hoopis Helsingist. Et tegemist oli samatüübiliste jahtidega, siis finišeeriti ka enam-vähem koos viieteist minuti sees pärast ca üheksat tundi purjetamist. Parandatud ajas kiireim oli siin klassis Perttu Rönkkö meeskond jahil Penelope, kellele järgnes üheteistkümnesekundilise kaotusega Markku Kotisalo jaht Fun First ning kolmandana üks minut ja nelikümmend kolm sekundit hiljem Heikki Vesalaineni Uhuru.