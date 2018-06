Baltic Offshore Week 2018 – Lühirajasõidud trikitavas tuules

Keskpäeva paiku puhus merel kena briis Aegna saare suunast kiirusega 7-9 sõlme ning päeva esimene sõit sai sõidetud muretult – tuul püsis stabiilne ja suunda ei muutnud, lainet ei olnud, päike säras taevas ja õhutemperatuur oli mõnusalt suvine – pea ideaalsed tingimused purjetamiseks. Siis aga tuul pöördus Miiduranna peale ja võistlusrada tuli ümber ehitada. Teise lühirajasõidu stardist said ORC A klassi jahid kenasti rajale, kuid ORC B klassil tuli esimene katse üldise tagasikutse tõttu katkestada. Teisel katsel start õnnestus ja käimas oli ORC C klassi stardiprotseduur kui tuul pöördus kuuskümmend kraadi ja võistlussõit tuli kõigile klassidele katkestada. Taas tuli oodata purjetajatel ja võistluskomiteel tegutseda, et rada taas pööranud tuule järgi õigeks saada. Uus katse startida teine lühirajasõit ka õnnestus. Ligi 6 sõlme puhunud tuul oli suhteliselt stabiilne ja püsiv ning esimese ringi said kõik jahid kenasti läbitud, teise ringi ajal aga hakkas tuul vaikima ning otsustas taas trikke tegema hakata muutes suunda pea kuni 25 kraadi. „Kindlasti ei olnud see perfektne sõit. Kuid, kui üle poole sõidu on sõidetud ja tuul keerab kuni 30 kraadi, ei ole see enam piisav põhjus katkestamiseks sõidu nii hilises faasis,“ kommenteeris peavõistlusjuht Madis Ausman.