Maailma üks suurimaid purjetamisvõistlusi on täies hoos. Eestlased on Kieler Wochel alustanud väga edukalt

Laser Standard klassis, kus eestlastest on hetkel parim Karl-Martin Rammo, on 56. kohal Georg Haud ning 67. kohal Martin Aruja. Klassi liider on horvaat Filip JURIŠIĆ. Finn klassis on avapäeva järel eestlaste esinumber Deniss Karpak olles 17. ning samas klassis võistlev Taavi Valter Tavater on 36. kohal. Liidripositsioonil on inglane Ed Wright. Juuso ja Henri Roihu on 49er klassis 53. kohal ja klassi esikoht kuulub avapäeva lõpus Logan Dunning Beckile Uus-Meremaalt.