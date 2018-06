KIELER WOCHE 2018. Karl-Martin Rammo: Nii ilusat regati algust pole päris ammu olnud

Laser Standard klassis peeti täna vaid üks sõit. Karl-Martin Rammo lõpetas selle sõidu 7. kohal. Kahe päeva jooksul toimunud kolme sõidu tulemusena paigutub Rammo 118. purjetaja seas 3.kohale. Samas klassis purjetavad Georg Haud ja Martin Aruja on vastavalt 67. ja 73. kohal. Laser Standard klassi liidriks tõusis teise päeva järel inglane Elliot Hanson.

Finn klassis purjetav Deniss Karpak tegi tänases ainsas sõidus valestardi ning langes seetõttu on avapäeva 17. kohalt 25. kohale. Samas klassis seilav Taavi Valter Taveter on samuti paar kohta tahapoole liikunud, olles tänaste sõitude järel 44. kohal. Liidrikohal on sarnaselt eilsele inglane Ed Wright.