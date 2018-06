Lõppes maailma suurimaid purjetamisvõistlusi Kieler Woche 2018. Karl-Martin Rammo võitles end maailma tippude seas 7. kohale.

Eilset hüplikku võistluspäeva kommenteeris Rammo järgmiselt: "Tänaseks suutsin end koguda. Esimese tänase sõidu vaikivas ja keerutavas maatuules kaldast 50m võitsin. Teises sõidus jäin tuuleauku olles üleval märgis ca 45. Alla märki suutsin end täiesti napaka tuulega ca 10 lähedale sõita, kuid sama suutsid kõik teised. Esimesed jäid seisma, tagumised sõitsid pagiga järgi ja nii me 60-kesi alumist märki võtta üritasimegi. Jäin olukorrast maksimumi välja pigistada üritades toorelt vahele, sõitsin ühega kokku ja pärast olukorra lahendamist leidsin end viimaselt kohalt. Võitlesin, mis ma võitlesin, aga finišisse ma paremini kui 28 ikka enam ei suutnud. Kokku annab selline keeruline, seinast seina päev mulle Medal Race-ile vastu minna praegu 5nda koha teoreetilise võimalusega tõusta medalile, kuid olgem ausad, see võimalus on pigem teoreetiline. Igal juhul, lähen annan endast kõik, mis tol hetkel tuleb. See regatt on näidanud, et kõik, mis on hea, on kohe väga hea. Vahel tuleb vähe halba sisse, mis kõige säravama asja ära rikub.”