Eesti jaht Sugar võitis avamerepurjetamise Itaalia Meistrivõistlused

Mati Sepa sõnul oli see nende jaoks väga kõrge koht, sest Technonicol oli selle grupi kõige aeglasem jaht. „Vaiksed ja keerutavad tuuled tegid olukorra närviliseks ja paljus ka loteriiks. Võrreldes hiljutise Rolex Capri purjetamisnädalaga saab rohkem rahul olla ka tiimitööga, milles lisaks itaallastele ja venelastele ka lisaks minule kõvad Eesti purjetajad Raul Grigorjev ja Karl-Hannes Tagu. Oleme Technonicol’i jaoks sellel hooajal pigem infot kogumas kas ja kuidas X-41 tüüpi jahti veel võistlusvõimelisemaks ehitada ja on tekkinud ideesid, kuidas seda saavutada. Üks võimalus on vahetada mast kergema vastu ja suurendada spinnakere, kuid olukord B grupis on raske, sest ka veidi kiiremaks muutudes on stardiliinil 20-30 jahti meist füüsiliselt kiiremad ning palju vaba vett alles ei jää. Kuidas ja mis tüüpi jahiga edasi minna, on meie jaoks veel analüüsi koht, sest valikuid on palju. Kõikidel jahtidel on nii tugevaid kui ka nõrku külgi, seega ei ole veel päris selge, kuidas edasi. Mis puudutab Itaalia meistrivõistlusi, siis näitasime väga head minekut vaikses merebriisis, mis on siin Itaalias valitsev tuulemuster. Samas kurja moodi keerutavas tugevas kaldatuules jäime veidi hätta, sest keerukates oludes jäi meeskonna koosseis mõnedel võtmepositsioonidel natuke amatöörlikuks. Kokkuvõtteks on kuues koht siiski kordaminek ja suutsime kõik teised X-41 tüüpi jahid selja taha hoida, nende hulgas kolmekordne X-41 maailmameister Sideracordis, kes seilas oma koduvetel.“ Itaaliast edasi on Technonicol’i meeskonnal plaanis osaleda augusti alguses Hispaania ühel olulisemal avamereregatil Copa del Rey ja septembrikuus Küprosel toimuvatel ORC klassi Euroopa meistrivõistlustel.“