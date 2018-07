A. Le Coq 61. Muhu Väina regatt täitis Tallinna lahe purjedega

Kella kahe paiku pärastlõunal suundus 109 jahti Kalevi Jahtklubi sadamast Tallinna lahele, kus kaks võistlusala Miiduranna lähistel ning Merivälja ja Pirita rannahoone vahelisel alal olid jaotatud vastavalt väiksemate ja suuremate jahtide vahel lühirajal võistlemiseks.

Peavõistlusjuht Andres Taltsi sõnul läks päev just nii nagu hommikul toimunud kaptenite koosolekul räägitud. „Puhus loode-läänetuul kiirusega 8-9 sõlme, mis püsis ühtlaselt ca kaks tundi. Ja nii nagu hommikune ennustus oli, et tuul pöördub hilisel pärastlõunal põhja, pöördus see enamgi kui tuuleennustus pakkus. Suuremate jahtide rajal tuli tuule pöördumise tõttu teise võistlussõidu ajal see hoopistükkis katkestada, purjetajad ootama panna ning rada uuesti ümber ehitada. Uuesti alustatud sõit purjetati juba kirdetuulega ning tuule pöördumise ja aega võtnud raja ehitamise tõttu jäi päeva saagiks kolme asemel kaks rajasõitu.“

Etapi kokkuvõtteks liideti jahtide kahe sõidu tulemused ning nendest tekkinud pingerida moodustas ka ProMarine – Kalevi Jahtklubi etapi paremusjärjestuse.

ORC I grupp

1. FORTE EST475 X-41 Tammo Otsasoo Kalevi Jahtklubi 1-1 2 p

2. SUGAR 2 EST711 NM38S Marjaliisa Umb Pärnu Jahtklubi 2-2 4 p

3. MINNI EST50 X-35 Andres Aavik Kalevi Jahtklubi 4-3 7 p

ORC II grupp

1. CHERIE EST633 First 35 Ivar Aru Kalevi Jahtklubi 1-1 3 p

2. JAZZ EST465 First 34.7 Viljar Sepp Kalevi Jahtklubi 3-3 4 p

3. MATILDA 3 EST462 First 34.7 Koit Pauts Haapsalu Jahtklubi 2-5 7 p

ORC III grupp

1. BAILARINA LAT350 Platu 25 Andrejs Buls RSSC 1-2 3 p

2. KVARTET RUS297 O-800 Vasilii Alekseev Neva 3-1 4 p

3. LAGLE III EST554 Finn Express 83 Ülari Velviste Saaremaa Merispordi Selts 2-4 6 p

ESTLYS I

1. CREDIT24 REVAL CAFE EST703 Eero Pank Kalevi Jahtklubi 1-1 2 p

2. KATARIINA JEE EST464 Mart Tamm Saaremaa Merispordi Selts 3-3 6 p

3. LE MANS LAT771 Kristaps Remess Latvijas Y/C 5-2 7 p

ESTLYS II

1. EQUIPE DU PILOILLERI 3 FIN9004 Anne-Mari Luik ROPK/Kalevi Jahtklubi 3-2 5 p

2. CENTAUR EST371 Risto Riim Saaremaa Merispordi Selts 2-3 5 p

3. LILIANN EST396 Margus Beljakov Saaremaa Merispordi Selts 6-1 7 p

ESTLYS III

1 . LOTE EST460 Rando Salu Saaremaa Merispordi Selts 1-1 2 p

2. EDELWEISS EST723 Raido Notton Kalevi Jahtklubi 4-3 7 p

3. KAIJA EST29 Annika Malva Noblessneri purjespordikool 3-6 9 p

FOLKBOOT

1. LIND EST32 Tiit Riisalo Kalevi Jahtklubi 1-3 4 p

2. MUINASJUTUKUNINGAS EST31 Jaanus Nõgisto Kalevi Jahtklubi 2-2 4 p

3. LINDA EST42 Pertti Neero Kalevi Jahtklubi 5-1 6 p