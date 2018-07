Hiiumaa Vald võõrustas Muhu Väina regati neljandat etappi

ESTLYS II grupis teise tulemuse saanud jahi Fanatic meeskonnaliige Enn Pormeister kinnitas samuti, et tuuli oli hea ja ka kõik muu oli hea. „Meie meeskond on tänase sõiduga väga rahul, oleme esimese kolme seas ja nii on ja nii ka jääb.“

Tiit Riisalo, kes on täna Folkbootide klassis teise koha saanud jahi Lind kapten, ütles et tänane võistlus oli pingeline , nagu ka kõik eelnevad . „Ilmaolud olid suurepärased ja Folkboodi klassis oli nagu ikka kõva kisma. Võib olla kõige parem näide selle kisma kohta on eilsest etapist, mis kestis meil kokku kolmteist tundi ning seal jäi esimest ja teist kohta lahutama seitseteist sekundit. Nii see on. Tänane teine koht on meie jaoks positiivne ka üldist punktiseisu silmas pidades. Meil on korralik seeria (1-1-2-2), aga ka põhikonkurendid on hästi sõitnud ja kergemalt hingata veel ei saa,“ lausus Folkbootide klassi liider.