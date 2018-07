Muhu Väina regati pikim etapp viis jahid Kärdlast Kihnu

Neljapäeva hommik Kärdlas oli erakordselt soe ja suvine, kuid õnneks jagus ka tuult. Peavõistlusjuht Andres Talts ütles stardi eel, et tänase pika etapi jaoks on olulised märksõnad kannatlikkus, tugev kontsentreeritus ja hea meeskonnavaim. „Tuuled olid tänase pika raja läbimiseks pigem soodsad ja Muhu Väina regattidel tihti esinevat kesksuvist „plekki“ pigem ei tulnud,“ kommenteeris ta purjetamistingimusi. „Stardi ajal puhunud idatuul pöördus kirdesse ja nii Selgrahu kui ka Lainemadala märkide võtmise järel said enamus jahte purjetada pakstaak tuules punnis spinnakeridega pea kuni finišini välja. Tuul trikitas muutes suunda erinevatesse ilmakaartesse ja muutes oma suunda mingil hetkel ka lausa 360 kraadi.“

Esimesena Kihnu jõudnud ORC II grupi jahi Amserv Toyota ST (Kalevi Jahtklubi) kapten Margus Zuravljov oli sõidu üle väga rõõmus. „Supersõit oli alguses ning tuult oli isegi rohkem kui lubati, kuid päris lõpuni seda ei jagunud. Kõik koos ootasime seal Kihnu ja mandri vahel. Tuulevaikuses sõitmine eeldab vaikust ja rahu, keskendumist ja pingutamist. Lõpp ongi kõige raskem - seal teeb väsimus ka oma töö.“ Samas grupis teisena lõpetanud jahi Evelyn III (Saaremaa Merispordi Selts / Kalevi Jhtklubi) roolis olnud Keith Luur ütles, et see sõit oli üpriski keeruline ja venis pikale. „Meil kulus kohale jõudmiseks kolmteist tundi. Sellises olukorras tuleb meeskonda turgutada ja ergutada.“

Sellel regatil esimese sõiduvõidu noppinud ORC I grupi jahi Minni (Kalevi Jahtklubi) roolimees Marek Vaho tõdes, et neil sujus kõik nagu algul plaanitud. „Vähemalt ühelt etapilt esikoht ja see meil õnnestus, oleme väga õnnelikud. Kui olud on sellised nagu täna, tuleb jääda fokuseerituks, kontrollida konkurente ja vältida konkurentide vigu ning teha ise paremini.“

ORC III grupis juba kolmanda sõiduvõidu võtnud Läti jahi Bailarina kapteni Andrejs Bulsi sõnul olid etapi viimased paar tundi tõeline õudusunenägu. „Polnud üldse tuult ja oli tunne nagu keegi oleks tuule kinni keeranud. Kuid ka selliseid hetki tuleb osata nautida ja seda ma ütlesin ka oma meeskonnale.“

ESTLYS II grupis kolmanda tulemuse välja sõitnud Equipe du Piloilleri (ROPK/Kalevi Jahtklubi) kapten Anne-Mari Luik arvas pärast sõitu, et see oli üks esimesi kordi, kus nad usaldasid iseennast. „Tegime ise oma strateegia ja otsused. Tuulest me puudust ei tundnud, meile meeldivad vaiksemad tuuled. Ainus, millest me täna puudust tundsime oli soe kohv.“

Folkbootide grupis viisteist tundi ja 50 minutit sõitnud jaht Linda kapten Pertti Neero ütles, et viimased neli tundi käis neil väga kõva võistlus. „Meeskonna motivatsiooniks olid leebe jutt ja mõnusad snäkid.“