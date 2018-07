Muhu Väina regatt jõudis eelviimase etapiga Pärnusse

„Meile meeldis tänane sõit,“ ütles jahi Tegu kapten Jurgis Janulionis. „Otsustasime valida keskmise kursi, mitte kaldudes ei paremale ega vasakule, ning see tasus end ära. Ja see võit on meeskonna, mitte minu võit!“ Oleg Egipte jahilt Wenna jaoks oli see selle paadiga esimene Muhu Väina regatt ja ka esimene etapivõit. „Me tegime hea stardi, meil natuke vedas ja nii see tuli. Tegime vähem vigu kui teised ja ka õnn oli meie poolel. Kristjan Männa jahilt Liliann kommenteeris tänast sõitu ja võitu: „Meile sobib vaikse tuulega krüssamine, olime õigel ajal õiges kohas ja tuulevaikimise ajal olime täpselt generaali peal. Olud olid meile soodsad, tegime õiged paudid õige koha peal ja ka tehnilised viperused meid ei kimbutanud,“ oli sõiduvõitja rõõmus.

Enne viimast etappi üldarvestuses punktidele otsa vaadates käib kõige tihedam rebimine Eesti meistri tiitlile võistlevatel Folkbootidel. Siin on võrdselt kaheks punkti Kalevi Jahtklubi jahtidel Linda Pertti Neeroga roolis ja Tiit Riisalo jahil Lind, kuid Linda on juhtimas ühe võrra rohkema esikoha tõttu. Kahepunktised vahed üldkokkuvõttes on kahes grupis – ORC II grupis on juhtimas jaht Adele (Aleksandr Karboinov, JK Baltsail) ja teisel kohal jaht Jazz (Viljar Sepp, Kalevi Jahtklubi). ESTLYS I grupis on kahe punktiga juhtimas jaht Katarina Jee (mart Tamm, Saaremaa Merispordi Selts), teisel kohal Credit24 Reval Cafe (Eero Pank, Kalevi Jahtklubi). Kolmepunktiline edu on ORC I grupi jahil Sugar 2 (Marjaliisa Umb, Pärnu Jahtklubi) jahi Forte (Tammo Otsasoo, Kalevi Jahtklubi) ees. Sama suur edu on ka jahil Tessa (Alar Ivanson, Kalevi Jahtklubi) naiskonna Equipe du Piloilleri (Anne-Mari Luik, ROPK/ Kalevi Jahtklubi) ees. ORC III grupis juhib kuuepunktilise eduga Bailarina (Andrejs Buls, RSSC, Läti) ja ESTLYS III grupis on liidril Liliann (Margus Beljakov, Saaremaa Merispordi Selts) kaheksapunktiline edumaa.