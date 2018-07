Pärnus pärjati A. Le Coq 61. Muhu Väina regati võitjad

Laupäeva hommik Pärnus tervitas purjetajaid tuulevaikusega ning kell 8 heisati Pärnu Jahtklubis edasilükkamist tähistav AP lipp. Paraku masti see lipp jäigi ning paari kolme tunni pärast lisandus sellele ka kõiki tänaseid sõite ära jättev lipp, kuna oodatud tuul jäigi tulemata. Seepärast jäid regati lõpptulemustena kehtima reedeks välja sõidetud kuue etapi koondpunktid. Vaatamata viimase etapi ärajäämisele oli ilmataat regatilistega väga helde. Valdavalt ida- ja kirdetuultes purjetatud regatti võib nimetada ka härrasmeeste regatiks, sest suurema osa ajast seilati allatuules spinnakerid uhkelt punnis.

A. Le Coq 61. Muhu Väina regati lõputseremoonial pärjati seitsme võistlusgrupi kolme parima jahi meeskonnad ning Rahva Raamatu eriauhindadega tunnustati ja tõsteti esile paljusid jahte ja purjetajaid. Kõik 21 parimat meeskonda said endale klaasikunstnik Agnes Tormi valmistatud kaunid klaasist trofeed ning kaela regati medalid. Traditsioonide kohaselt said võitjajahtide kaptenid ka võidusupluse osalisteks.

ORC I grupi võidujaht Sugar 2 (Pärnu Jahtklubi) roolimees Andres Laul lausus, et nende jaoks tuli võit läbi higi ja pisarate. „Meil oli väga hea regati algus. Esimesed neli etappi määrasid ära, mis koha me lõpuks saame. Regati lõpu tuulevaikused meie lõpptulemust eriti ei mõjutanud.“

Andrejs Buls, kes oli jahiga Bailarina võidukas ORC III grupis, ütles, et nende regativõidu tagas ideaalne meeskonnavaim. „Mul oli enne regatti ootus, et me võime selle regati võita. Ja eriti õnnelikuks teeb mind see, et ükski Läti jaht ei ole varem ORC klassis Muhu Väina regatti võitnud.“

Folkboot klass võitja ja Eesti meister 2018 Pertti Neero jahilt Linda (Kalevi Jahtklubi) kommenteeris ihaldusväärset võitu nii: „Võit tuli päris raskelt, sest lõpptulemus tuli teise kohaga võrdsete punktidega. Määravaks sai see, et meil oli üks esikoht rohkem. Regati jooksul ei saanud me kordagi vabalt hingata. Me tahtsime seda võitu saada ja töötasime selle nimel.“

ESTLYS I grupi võitja Mart Tamm, jahi Katarina Jee (Saaremaa Merispordi Selts) kapten: „Võidu võti oli taktika. Meil oli igaks sõiduks plaan, mis mõnikord töötas ja mõnikord mitte, kuid me teadsime täpselt, mida me teeme. Kahtlemata mängis oma rolli ka õnn, sest ilma õnneta ei ole merel midagi teha. See on see võidu võti.“

