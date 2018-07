Avamerepurjetamise MM-il on peetud esimene võistlussõit

86 jahti on jagatud kolme klassi - 9 jahti suurimate jahtide hulgas ehk klassis A, 27 jahti B klassis ning 49 jahti C klassis. Pühapäeval starditud esimeseks võistlussõiduks oli pikk avamereetapp, mis koosnes lühemast, tulemustes koefitsiendiga 1 arvesse minevast osast ning pikemast, koefitsiendiga 2 korrutatavast osast.

Eesti meeskondadest on B klassis võistlev Olympic, kus roolimeheks Tiit Vihul, 3-6 m/s puhunud muutliku suuna ja kiirusega tuules peetud kokku 135 miili pikkuse avamereetapi järel 7. positsioonil ning samas klassis Mati Sepa juhtimisel startiv Premium 13. kohal.

C klassis omab meie jahtidest praegu parimana 8. asetust Aivar Tuulbergi käe all seilav Katariina II. Jaht Sugar (roolis Sandro Montefusco) on 28., My-Car (Harles Liiv) 38., Eesti Meedia ST (Sven Nuutmann) 40. ja Directo (Alar Volmer) 45. real.