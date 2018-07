Avamerepurjetamise MM-il kaks eestlaste paatkonda esikümnes

Olympic, Tiit Vihuli eestvedamisel on B klassis eilselt 7. kohalt tõusnud 4. positisioonile. Samas klassis võistlev Premium, mille roolimeheks Mati Sepp, lõpetas täna 16. kohal. Liidrikohal on Taani alus Santa, Claus Landmarki juhtimisel.

C klassis purjetavate jahtide seas on eestlaste parim Katariina II, Aivar Tuulbergi juhtimisel. Katariina II tõusis täna eilselt 8ndalt kohalt 7ndaks. Sugar, Sandro Montefusco eestvedamisel, tõusis eilselt 28ndalt kohalt 15ndaks. Jaht Directo, roolimeheks Alar Volmer, lõpetas täna 19ndal kohal. Jaht Eesti Meedia ST, mille roolimeheks Sven Nuutmann, on 28. positsioonil ning MY-CAR, Harles Liiv juhtimisel on 30ndal kohal. C klassis on liidrikohal rootslaste alus Team Pro4u, Patrik Forsgreni juhtimisel.