Eelviimane võistluspäev avamerepurjetamise MMil Hollandis – Olympic hoiab kolmandat kohta, Katariina II seitsmes, Sugarile sõiduvõit

Igati soodsad purjetamistingimused lasid purjetada plaanipärased kaks võistlussõitu, jättes homseks viimaseks võistluspäevaks veel vaid ühe sõidu, et korrigeerida lõplikke MMi tulemusi.

B klassi tulemustes seisab kolmandal positsioonil endiselt Dago Jahtklubi jaht Olympic (X-41) Tiit Vihuliga roolis. Kuuenda tulemusega lõppenud sõidus olid vahed korrigeeritud aegades nii ORC kui IRC arvestuses väga napid ning see säilitas Olympicule senise koha. Mati Sepa roolitud Premiumile (X-41) Kalevi Jahtklubist sellest sõidust kaheksas tulemus. Teises sõidus Olympicul nii hästi ei läinud ja tulemuseks kolmeteistkümnes koht, Premiumile siin kuueteistkümnes koht ja koondtulemuseks 15. koht.

Premium EST499 (X-41) Mati Sepaga roolis avamerepurjetamise MMil Haagis, Hollandis FOTO: © 2018 Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship

Kokkuvõttes on B klassis püüdmatus kauguses kaks Norra meeskonda White Shadow ja Santa Landmark 43 tüüpi jahtidel – ka nendevaheline heitlus MMi kullale saab otsustatud viimase võistlussõiduga. Homne viimane sõit saab väga tähtis olema ka pronksi saatust silmas pidades, sest Olympicust kolm punkti jääb maha sakslaste Halbtrocken 4.0 (X-41) ja viie punkti kaugusel põhjanaaber Xini Freedom (X-41).

Olympic EST463 (X-41 mod) Avamerepurjetamise MMil Haagis FOTO: © 2018 Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship

Olympicu roolimees Tiit Vihuli sõnul ebaõnnestus neil tänase esimese sõidu start, kuid õige taktika ja hea sõiduga suudeti olukorrast välja ujuda ning kuues koht tuli neile endalegi üllatusena. „Teises sõidus riskima ei läinud, valisime vale poole, tegime konservatiivsema stardi ja kaotasime teistele. See maksis meile kätte. Vahed konkurentidega tagapool on väga väikesed ja homne sõit on otsustava tähtsusega. Jätame konservatiivsuse ja ka meie taktik lubas homseks julgemaid käike. Tänased tuuled oli vaiksetest keskmisteni, kuid hoovus tekitab siin Läänemerest hoopis erineva tiheda ja halva laine, mille peal on jahti väga keeruline roolida. Homseks lubatakse vaiksemaid tuuli, kuid oleme viimaseks võistlussõiduks igati valmis ja lubame lippu kõrgel hoida,“ lausus Vihul.

Sugar EST774 (Italia 9.98) avamerepurjetamise MMil Haagis, Hollandis FOTO: © 2018 Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship

C klassis oli täna Ott Kikkase Sugari (Italia 9.98) päev Sandro Montefuscoga roolis. Esimesest sõidust tulnud võit oli ORC arvestuses 8-sekundiline sama tüüpi saksa jahi ees. IRC arvestuses saadud teine tulemus andis kokku sõiduvõidu. Teine sõit oli aga nii tihe, et jagamisele läksid kohad teisest neljandani – nii sai Sugar siit kirja 3 punkti. Kokkuvõttes tõstis tänan päev Sugari üheteistkümnendaks, kuid offshore’i teise sõidu 73 punkti ripub raskena tulemustes ja ei luba kõrgemaid kohti enam püüda.

„Meil oli täna regati parim päev tulemustega 1-3,“ ütles Italia 9.98 disainer, jahiarhitekt Matteo Polli kes trimmib Sugaril grooti Hollandi MMil. „Meil on superkerge foka mis on väga kiire ja esimeses sõidus me olime esimesed ülemist märki võtma kogu fliidi ees. Kui sa suudad midagi sellist teha, on kogu ülejäänud sõit lihtsam kui võidelda iga sekundi eest fliidi sees. See võistlus siin on nii tihe nagu oleks tegemist one design fliisiga,“ sõnas Polli, kes on ka ORC Tehnilise Komitee liige ja kes annab kindlasti oma arvamuse mõõdusüsteemi osas jälgides MMi tulemusi väga hoolega.

My Car EST535 (X-35) Harles Liiviga roolis avamerepurjetamise MMil Haagis, Hollandis FOTO: Pavel Nesvadba

Hoopis parem päev oli täna ka Kalevi Jahtklubi meeskonnal My Car (X-35) Harles Liiviga roolis. Neljanda ja viienda koha jagamine esimesest ning üheksana-kümnenda tulemuse jagamine teisest sõidust tõstis My Car’i 29ndalt kohalt 24ndaks.

Aivar Tuulbergi Katariina II EST949 (One Off 35 by Cossutti) avamerepurjetamise MMil Haagis, Hollandis FOTO: © 2018 Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship

Aivar Tuulbergi Katariina II (One Off 35 by Cossutti) Pärnu Jahtklubist skooris täna 21,5 ja 17 ning langes nii mahaviske kui ka uute tulemuste kokkuvõttes seitsmendaks. Sven Nuutmanni Eesti Meedia ST (One Off 37 by Cossutti) Dago Jahtklubist tõusis üldkokkuvõttes kaks kohta kuueteistkümnendaks, saades tänasteks tulemusteks kaheksanda ja üheteistkümnenda koha. Alar Volmeri juhitud Directo (Italia 9.98) Kalevi Jahtklubist lõpetas tänased sõidud 28nda ja 16nda tulemusega olles kokkuvõttes kahekümne viies.

C klassi tihe start avamerepurjetamise MMil Haagis, Hollandis FOTO: © 2018 Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship

C klassi liider on olnud MMi algusest peale 2015 ja 2017 aasta Euroopa meister, Patrik Forsgreni Pro4u (First 36.7 mod) meeskond Rootsist. Tänase kahe sõidu tulemused (17-24) vähendasid edu prantslasest IRC Euroopa meistri Gideon Messink’i (J/112E) J Lance tiimi ees kaheksale punktile, nii et maailmameistri tiitel selgub siin klassis homme.

Homme peetakse avamerepurjetamise MMil Haagis viimane lühirajasõit, mis algab kohaliku aja järgi kell 11.