Slaalom Võsul

Kahe võistluspäeva jooksu peeti kokku 11 võistlussõitu. Stardid toimusid enamjaolt kolmes fliidis, ehk ühes stardis osales maksimaalselt 9 võistlejat. Tugevamate fliidid eespool ja harrastajad tagapool. Pagilise kirdetuulega tuli ette päris palju sõitude katkestamisi, kuid see on slaalomi distsipliini loomulik osa. Etapi võitis Tristen Erik Kivi (Saaremaa surfiklubi). Võitja kontole kogunes 7 sõidu võitu. Nelja sõidu võiduga saavutas etapil teise koha John Kaju (Saaremaa surfiklubi). Üldarvestuse kolmandale kohale tõusis esimest korda noorsurfar Marcus Pertelson. Naiste arvestuse võitis puhtalt esimese päeva heade sõitudega Brigita Viilop. Teise koha saavutas Katrin Sula (Chica) ja kolmanda koha sai Betti Vainküla (Surfhouse).

Kahe etapi kokkuvõttes on Eesti meistrivõistluste sarja järjestus pingeline. Võrdeste punktidega asub esikohal Tristen Erik Kivi, järgneb John Kaju, ning pisut enama arvu punktidega on kolmas Marcus Pertelson. Naiste arvestuses juhib Eesti meistrivõistlusi Katrin Sula. Teist positsiooni hoiab Brigita Viilop ja kolmas on Cerly Aulik (Chica). Naiste teisel ja kolmandal kohal on võrdne arv punkte. Noortest juhib Eesti meistrivõistlusi Marcus Pertelson. Järgnevad Karl Robin Tiislär (Surfikool) ja Frank Ervin (TPLK).