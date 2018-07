Eesti jaht teenis avamerepurjetamise MMil pronksmedali

Claus Landmarki jaht SANTA (Landmark 43) Norrast, kes on ka 2016.a maailmameister. FOTO: © 2018 Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship

B klassi maailmameistritiitel läks Claus Landmarki jahile SANTA Landmark 43 Norrast, kes on ka 2016.a maailmameister. Ka teine koht kuulus sama tüüpi Norra jahile White Shadow. Jaht PREMIUM Mati Sepa juhtimisel (Kalevi JK) lõpetas MMi 13ndana.

Ott Kikkase SUGAR (Italia 9.98) Sandro Montefuscoga roolis - 2018 avamerepurjetamise MMi C klassi seitsmes. FOTO: © 2018 Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship

C klassis, kus konkurents 49 osalenud jahi hulgas oli erakordselt tihe, lõpetasid Ott Kikkase SUGAR – 2016.a Euroopa hõbe ja 2017.a pronks, Sandro Montefuscoga roolis ja Aivar Tuulbergi KATARIINA II Pärnu Jahtklubist - 2016.a Euroopa meister ja 2017.a hõbe, MMi vastavalt seitsmenda ja üheksanda tulemusega.

Aivar Tuulbergi Katariina II EST949 (One Off 35 by Cossutti) avamerepurjetamise MMil Haagis, Hollandis FOTO: © 2018 Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship

Sven Nuutmanni EESTI MEEDIA SAILING TEAM (One Off by Cossutti) Dago Jahtklubist FOTO: © 2018 Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship

Sven Nuutmanni EESTI MEEDIA SAILING TEAM (One Off by Cossutti) Dago Jahtklubist lõpetas MMi 15ndana, MY CAR (X-35 mod) Harles Liiviga roolis (Kalevi JK) 24ndana ja DIRECTO (Italia 9.98) Alar Volmeriga roolis (Kalevi JK) 35ndana. Kõige suuremaks takistuseks kõrgemaid kohti püüda sai vaatamata paljude meeskondade valdavalt heale sõidule tänavuse MMi punktiarvestus, kus kahest avameresõidust teise sõidu punktid korrutati koefitsiendiga 2 ja selle tulemus koondtulemusest mahaarvamisele ei kuulunud.

C klassi maailmameister Gideon Messinki meeskond jahil J LANCE 12 (NED J112-E)Prantsusmaalt ning pronksijaht Patrik Forsgreni PRO4U (First 36.7 mod) FOTO: © 2018 Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship

C klassi medalite jagamisel jagus draamat samuti kuni viimase päevani. Kogu MMi kindlalt liidrikohta hoidnud rootslasest Patrik Forsgreni PRO4U (First 36.7 mod), kes on ka 2016.a MMi pronks ning 2015 ja 2017.a Euroopa meister, sai viimasest võistlussõidust 38,5 punkti ja kukkus kindlana tundunud esikohalt kolmandaks. Maailmameistriks tõusis Gideon Messinki meeskond jahil J LANCE 12 (NED J112-E) Prantsusmaalt, kes on ka IRC klassi maailmameister. Hõbemedalid kuuluvad Kai Mares’e jahi IMMAC FRAM (Italia 9.98) meeskonnale Saksamaalt.

A klassis, kus ühtegi Eesti jahti ei osalenud, tuli maailmameistriks Karl Kwok’i Pac 52 Beau Geste Hong Kongist juba eile, ilma viimast võistlussõitu sõitmata.

Eestisse tuli viimati avamerepurjetamise MMi medal 2014.aastal, kui Kalevi Jahtklubi meeskond FORTE (X-41) Jaak Jõgi juhtimisel tõi Kielis toimunud ORC klassi MMilt koju maailmameistritiitli. Esikümnes on Eesti jahid ORC klassi MMidel olnud aga aastaid ning Euroopa Meistrivõistluste poodiumikohad on pea iga-aastaseks saanud.