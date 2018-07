Zoom8 MM-il Angeliina Maria Isabel Õunap liidrikohal

Uku Kuusk, Kalevi Jahtklubi treener: “Ilm on osutunud peetavate võistluste suurimaks mõjutajaks. Võistluste liider võib lõpetada sõidu viimasena ja tagapool olija esimesena. Tulemust ei mõjuta ainult sportlase tase ja vorm, kui ka õnn ja juhus. Nii heitlikes oludes võistlemist ei ole ammu olnud. Valmis tuleb olla kõigeks, ka äkitselt tekkivaks täielikuks tuulevaikuseks, nagu juhtus eile.”

Üllatusterohketele ja keerulistele ilmaoludele vaatamata on viie võistluspäeva lõppedes tüdrukute arvestuses esikohal Angeliina Maria Isabel Õunap. Peetud üheksast sõidust on ta kaks lõpetanud 1. kohal ja kolm 2. kohal. Helen Pais on 7. kohal, Karolin Härm 9. ja Lisbeth Taggu 10. kohal. Esikahekümne seas on Katariina Roihu (11), Britta Maipuu (14), Mia Lilienthal (18), Susanna Silluta (19). Kohtadel teisest kahekümnest tagapool on Romi Safin (21), Meribel Köster (30), Eliise Raamat (37), Johanna Kažjava (41) ja Merily Roomet (42).

Esikolmikus on lisaks Angeliina Maria Isabel Õunapile soomlanna Sofia Held ja hiinlanna Xiaojian Keinänen, olles vastavalt teisel ja kolmandal kohal. Kokku astub homme võistlustulle 43 tüdrukut.

Eile tekkis poiste viimase sõidu ajal ühtäkki täielik tuulevaikus, mis tingis olukorra, kus meie võistlejaist lõpetasid sõidu vaid Aleksander Kuusik ja Tristan Saraskin. Ülejäänud 11 Eestit esindavat noormeest ei finišeerinud ette antud aja jooksul ning said kirja maksimaalsed karistuspunktid. Samasugune saatus tabas 48 poisist veel 38, kel kõigil jäi seitsmes sõit tuulevaikuse tõttu lõpetamata.

Eelviimase võistluspäeva lõppedes on meie poiste tulemused järgmised - Aleksander Kuusik 4. kohal, Tristan Saraskin 8. kohal, Jorgen Kuivonen 10. kohal. Esimese kahekümne seas on ka Aksel Tamm (15), Luca Remmel (16) ja Aleksander Luik (18). Jasper Ryotövaara on 21. kohal. Risten Reintam (33), Georg Paomees (37), Henry Rauniste (39), Richard Marcus Arge (41), Mikk Oliver Kõiv (42) ja Trevor Nõmmik (44) asetuvad kolmandasse ja neljandasse kümnesse.

Eelviimase päeva lõppedes on esimesel ja teisel kohal on korraliku edumaaga soomlased Lasse Lindell ja Simon Karlemo. Kolmas on rootslane William Karlsson.