Zoom8 klassi maailmameister on Angeliina Maria Isabel Õunap

Elise Umb, Angeliina Maria Isabel Õunapi treener: “Väga tubli tulemus sellistes oludes. Rasked tuule- ja ilmaolud ei lubanud sel võistlusel ühtegi suurt viga tekkida lasta. Lōpptulemusena kōrge koha andis stabiilsus. Seda ka suutsime lōpuni hoida ja see meile vōidu tōi! Tulemus küll tuli kerge üllatusena, aga kui juba esimesel päeval sōitudes esikolmiku kohad tulid, siis olin kindel, et peame medali ära tooma. Pinge kestis kuni viimase päevani, et mis värvi see medal tuleb, aga õnnestus meil see kōige erksam koju tuua! Oleme väga rahul ja teeme tööd edasi!”