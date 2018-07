Pool MARINEPOOL – Kalevi Jahtklubi seeriavõistlusest peetud

Eilsega said peetud pooled võistlussõidud 2. mail alanud MARINEPOOL – Kalevi Jahtklubi Kolmapäevaregati seeriavõistlusel. Stabiilsed ilmaolud on lubanud edukalt maha pidada üheksa sõitu üheteistkümnest võistluskalendris plaanitud etapist. Kurvemalt kõlab aga see, et pool suve on juba läbi… Üheteistkümnes sõit kulges algusest lõpuni idast kuus meetrit sekundis puhunud tuule ja sooja päikeselise ilmaga.