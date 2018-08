Taanis algab täna purjetamise olümpiaklasside MM. Lisaks MM-i tiitlile asuvad eestlased jahtima pääset 2020 Tokyo Olümpiamängudele

Laser Standard klass on taas võistlejaterohkeim - homsesse starti asub 165 sportlast. Karl-Martin Rammot, kes on hetkel maailma edetabelis 16. kohal, ootab väärikas jõukatsumine maailma edetabeli esikümnega, kes kõik on võistlustel ka esindatudl.

"Medalimõttega läheb siin ilmselt võistlema umbes 30 meest, kes on selleks ka reaalselt võimelised. See on Laseri üks võlusid ja valusid, et häid on palju ja võit versus kaotus on vähesest kinni. Mina lähen homsele vastu väga hea tundega. Pean tunnistama, et kodus paar nädalat tagasi lõplikku ettevalmistust tehes olin veidi pinges, sest tegu siiski OM-valikuga. Praeguseks on aga ärevus möödas, tuju hea, tunne hea ja loodetavasti kajastub see ka minu sõidus. Ootan homset huviga, purjetamise pidu on suur ja kogu linn on siin elevil," kommenteeris Rammo.