Purjetamise MM-i 3. päev: Karl-Martin Rammo: Esimeses tänases sõidus sõitsin hea fiilinguga ja finišis olin kolmas, mis on väga hea!

Karl-Martin Rammo tänasest päevast: "Täna oli raske päev. Tuul oli iseenesest selline nagu mulle meeldib - väga keeruline, pagiline ja keerutav. Esimeses tänases sõidus saingi hea fiilinguga sõidetud ja finišis olin kolmas, mis on väga hea. Teises sõidus lootsin sama fiilinguga edasi minna, aga jäin stardis kehva olukorda, misjärel purjetasin veel rajapoolele, mis osutus selles sõidus ülimalt kehvaks valikuks. Rabelesin, mis ma rabelesin, aga kahuks 28ndast kohast paremat ei suutnud. Kahe hea sõiduga oleks olukord väga hea ja see tõstaks ka kindlust. Nüüd on seis kahjuks ainult OK ja homme, viimasel eelsõitude päeval tuleb kõvasti tööd teha."