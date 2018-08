Purjetamise MM-i 4. päev: Rammo jätkab võistlust kuldgrupis. Puusta tegi tugeva avapäeva

Laser Standard klassis lõppes kolmas ja viimane kvalifikatsioonipäev. Karl-Martin Rammo on hetkel 20. kohal, parandades oma tulemust eilsega võrreldes 10 kohta. Võistlemist jätkavad Laser Standard alused teisipäeval, mil algavad finaalsõidud, kus Rammo võistleb kuldgrupis. Klassi liider on endiselt Sam Meech Uus-Meremaalt.

49er klassis purjetav paatkond Juuso ja Henri Roihu on peale teist kvalifikatsioonipäeva 56. kohal. Esikohal on 86. paatkonna seas prantslased Lucas Rual ja Emile Amoros. Homme kell 13.00 algab 49er klassi viimane kvalifikatsioonipäev.

Vennad Roihud: "Tänase tugeva ja keerutava maatuulega peeti 49eri klassile kaks sõitu. Olud olid meile väga meeldivad kuna naudime kiirust ja füüsilised väljakutsed ei tekita meile probleeme. Esimeses sõidus ületasime finišiliini neljateistkümnendana, mis on igati OK koht. Teise sõitu läksime samuti hea emotsiooniga ja võitlesime kümnenda koha eest kuni teise taganttuule lõpuni, kus alumise märgi võtus ümber käisime, et vältida teise paadiga kokkupõrget. Olenemata täna suhu jäänud mõrust maitsest oleme enda sõiduga rahul ja homsesse, kvalifikatsiooni viimasesse päeva, lähme teadmisega, et kuldgrupp on ainult 20 punkti kaugusel."