Purjetamise MM-i 5. päev: Sportlasi kimbutab tuuletus. Võistelda õnnestus täna vaid Puustal ja vendadel Roihudel

RS:X klassi teisel kvalifikatsioonipäeval peeti vaid üks sõit. Ingrid Puusta tulemuseks oli 18. koht ning lõppkokkuvõttes annab see kahe kvalifikatsioonipäeva ja kolme peetud sõidu tulemusena 35. koha. Liidrikohal on poolakas Sofia Noceti-Klepacka. Homme on Puusta start kell 15.30, mil algab RS:X klassi kolmas ja viimane kvalifikatsioonipäev.