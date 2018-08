Jaht Lenny on Melges 24 EM-il amatööride arvestuses 2. kohal

Jaht Zuxu FOTO: Pierrick Contin

Jaht Yes Sir No Sir FOTO: Pierrick Contin

Kahe võistluspäevaga on 19 riiki esindavale 72 võistkonnale peetud ära neli sõitu. „Oleme lõpetanud senised võistlussõidud 26., 11., 13. ja 10. tulemusega ning üldkokkuvõttes hetkel 11. kohal. Olud on Gardal olnud üsna keerulised ja kaheksa sõitu on veel ees,” sõnas amatööride hulgas praegu teine olev Lenny tiim, kus lisaks roolimees Tõnu Tõnistele purjetavad Toomas Tõniste, Tammo Otsasoo, Maiki Saaring ja Henri Tauts.

Tõnis Haaveli juhtimisel võistlev jaht Yes Sir No Sir, kus võistkonnas veel Erki Teras, Anu Reiman, Ardo Reiman ja Raul Grigorjev, omab üldarvestuses 37. ja amatööridest 22. asetust. Jaht Zuxu tiim koosseisus roolimees Peter Šaraškin, Paavo Pettai, Kalev Tanner, Lorenzo Bodini ja Triin Sarapuu on aga hetkel 44. real.

Tiitlivõistluste liider on mullune maailmameister, itaallaste jaht Maidollis. Ka teisel ja kolmandal positsioonil on praegu itaallased – vastavalt jahid Arkanoe by Montura ja Taki 4. Euroopa meistrid selguvad reedel, 10. augustil.