Tallinnas algasid EUROSAF Match Racing Euroopa Meistrivõistlused 2018

Täna avati pidulikult Tallinnas Haven Kakumäe jahisadamas EUROSAF Match Racing Euroopa Meistrivõistlused 2018, mis kestavad kuni pühapäevani 12.augustini. Võistluse korraldavad Tallinna Jahtklubi, Haven Kakumäe jahisadam ja Eesti Match Race Liit.

EUROSAF Match Racing Euroopa Meistrivõistlused 2018 FOTO: Aivo Kallas

Võistlustele on registreerunud 16 meeskonda 13 erinevast riigist. Maailma Match Race edetabeli esi kahekümnest on kohal 10 meeskonda, mis on kõrgeim võistluste tase, mis Eestis siiani olnud. Kõrgeima, edetabelis 4. asetusega on šveitslase Eric Monnini meeskond, teame järgi kohe edetabelis 5. Asetusega itaallase Ettore Botticini meeskond ja siis juba koduvetes võistleva, edetabelis 7.asetusega Mati Sepp ́a meeskond. Samuti on kohal ka valitsev Euroopa meister, edetabelis 9.asetusega prantslase Maxime Mesnili meeskond.

Match race formaat näeb ette, et kõigepealt purjetatakse round robin, kus meeskonnad on jagatud kahte gruppi edetabeli asetuse järgi ja kõik sõidavad kõigiga ühe matchi oma grupis. Seejärel saavad 8 round robini paremat veerandfinaalidesse ja sealt edasi 4 paremat poolfinaalidesse. Finaalid sõidetakse 3 võiduni kahe parima meeskonna vahel.

Lühike ja kompaktne match race rada merel võimaldab purjetamist jälgida ka kaldalt, spetsiaalselt selleks võistluseks ehitatud tribüünidelt, kus iga päev on võistlust kommenteerimas purjetaja ja match race ́i ekspert Alar Volmer. See on ainulaadne võimalus elada kaasa purjetamisele nn purjetamisstaadionilt.

Pühapäevaseid finaale kajastatakse suures mahus ka telepildis. Otseülekanded toimuvad Kanal12 ja Facebooki (Haven Kakumäe Sailing Center) vahendusel 10.00 – 13.00 ja 14.00 – 16.00 koos kommentaatoritega, meeskondade intervjuudega merelt ning erinevate purjetamis asjatundjate kommentaaridega stuudiost.

Kindlasti tasub nelja päeva jooksul, 09.-12.08 ennast purjetamislainele häälestada, kuna võistluste üks favoriite on ka Mati Sepp. Mati ise on kommenteerinud, et kõige suuremaks takistuseks koduvetes võistlemisel on enda närvipinge ja surve hästi esineda. Enda peamiseks konkurendiks peab ta Eric Monninit.