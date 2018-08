Purjetamise MM-i 8. päev: Rammol pääse 2020 Tokyo OMile kindlustatud. Puusta kindlalt esikahekümne seas

Rein Ottoson, Karl-Martin Rammo treener: “Treeneri ja sportlase jaoks on kõige tähtsam, et nüüd, kui olümpiapääse on käes, saab rahulikult 2,5 aastat olümpiaks ette valmistada just oma plaanide järgi. Eelkõige tahan öelda, et see on meeletult raske - 165 paati, 66 riiki ja 14 kohta. Ja väga suured purjetamisriigid ei ole omale veel olümpiapääset lunastanud."

Anna Pohlak: “ Täna oli hoolimata vaid ühest sõidust üpriski pikk päev, sest vee peal oli ootamist palju. Suutsin stardi väga hästi realiseerida, kuid valisin esimeses krüssus vale poole ning edasise sõidu veetsin üritades tagaotsast kõrgemale ronida. Iga otsus oli läbimõeldud, sellega olen väga rahul. Leidsin ka ühe olulise vea oma taganttuule tehnikas, mille üle on väga hea meel, sest taganttuuled on olnud terve regati vältel murekohaks. Regati tulemus on väga suuresti allpool ootusi ja eesmärgiks seatud kuldgruppi pääs jäi kahjuks kaugele. Samas tuleb tõdeda, et regatt on olnud viimaste aastate üks keerulisemaid, seda näitab ka fakt, et kõigil võistlejatel on paar väga kehva sõitu sees. Tunnen, et see regatt ei näidanu minu sel aastal tehtud edusamme ja tuleb veel rohkem vaeva näha, et treeningutel tehtud edusammud ka tulemustes välja tuleksid."