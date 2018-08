Purjetamise match race Euroopa meistrivõistlustel Haven Kakumäel selgusid poolfinalistid

Veerandfinaalis said kõrgema asetuse teeninud paatkonnad valida endale vastase. Esimesena valida saanud eestlane Mati Sepp otsustas rootslase Kim Klingi kasuks. Napilt purjetamise maailma edetabelis 30ne parema sekka mahtuv rootslane oli enne veerandfinaali algust lootusrikas. Kim Kling:„Meie eesmärk on võita ning seepärast veerandfinaali pääsemine üllatuseks ei tulnud. Eelsõitude tulemused olid meie kasuks, pääsesime veerandfinaali läbi surnud ringi. Võitsime õigeid vastaseid ja eks meil oli natuke õnne ka.“ Küsimusele, kas talle tuli üllatusena, et Sepp just teda valis, vastas Kling, et nad eeldasid seda kuna olid veerandfinaali pääsejatest madalaima asetusega. Matchide vahega 3:1 sai poolfinaali pääsu Sepp´a juhitud meeskond, Kling lõpetas võistluse 8. kohaga.

Match Race EM FOTO: Aivo Kallas

Päeva teises ja ilmselt ka tugevaimas veerandfinaali paaris olid vastamisi itaallase Etture Botticini ja prantslase Maxime Mesnili meeskonnad. Arvestades, et Botticini oli sel võistlusel teise ja Mesnil neljanda asetusega, oleks see match võinud olla ka finaalmatch. Esimese matchi võitis küll Botticini, kuid järgmised kuulusid Mesnilile ja ta pääseski edasi poolfinaali. Maxime Mesnil: „Oli raske võitlus, kuid minu meeskond tegi suurepärast tööd – olime väga kiired. Võisime kolm sõitu ja pääsesime poolfinaali.“

Kolmandas paaris olid vastamisi Pavel Lipavsky (RUS) ja teine prantsuse meeskond Simon Bertheau juhtimisel, millest väljus võitjana 3:1 seisuga Bertheau.

Neljandas paaris läksid vastamisi võistlusel kaheksandat asetust omav sloveen Dejan Presen kõige kardetuma, šveitslase Eric Monniniga. Dejan Presen:„Jah, ta on kõige raskem vastane, keda siin võita. Ta on paljudes klassides hea, ning match races ülikogenud. Ta on mitmete aastate vältel maailmareitingu esikümnes olnud. Seepärast on ta kõige raskem vastane. Samas on paljud meeskonnad kõige kõvemale tipule väga lähedal ning ka meie loodame üllatada. Aasta tagasi jäime EM-l teiseks ning kindlasti on eesmärk jälle finaali pääseda.“ Presen andis küll tugeva lahingu Monnini vastu, kuid matchide vahega 3:1 pääses poolfinaali siiski šveitslane Monnin.

Match Race EM FOTO: Aivo Kallas

Seega on homme, 12.augustil kell 10.00 algavates poolfinaalides Mati Sepp (EST), Maxime Mesnil (FRA), Simon Bertheau (FRA) ja Eric Monnin (SUI). Poolfinaalidest ja finaalidest toimub Kanal12, Facebooki ja võistluste kodulehe www.matchrace2018.com vahendusel ka otseülekanne. Samuti on võimalus võistlust jälgima tulla Haven Kakumäele tribüünidele, sadamas on ülekanne jälgitav ka suurelt ekraanilt.