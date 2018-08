Helsingi-Tallinn regatil Eesti purjetajad neljas klassis poodiumikohtadel

Fanaticu kapten Jalasto sõnul oli see väga keeruline ja raske regatt. „Krüssasime 12 tundi – alguses praktiliselt ilma tuuleta ja hiljem tugevas vastutuules. Kuna aga stardis tuult ei olnud, siis koefitsientidega ette antud vahed kahanesid olematuks ning tuule saabudes muutus see praktiliselt ühisstardiks. Eriti põnevaks muutus regati lõpuosa Aegna saare juurest, kus teise koha eest võitlus oli sekundite mäng ja oluliseks sai taktika. Vastased proovisid meid ka eksiteele kavaldada, kuid me ei läinud nende paudiga kaasa, sõitsime oma sõitu ja edestasime neid lõpuks pärast 13 tundi sõitu 24 sekundiga. Meeldejäävaks tegi selle regati tähistaevas, erakordselt soe öö ja huvitavaks see, et konkurendid olid enamus aega reaalajas nähtavad.“ Teise koha vormistasid Fanaticule Ain-Eke Jalasto, Jaak Luik, Enn Pormeister, Rain Pilve, Sven Võmma, Angela Luik, Üllar Tammiste.

Samas klassis viiendana lõpetanud naiskond jahil Piloilleri (FF 31 IMS) Kalevi Jahtklubist, oli tänavuse Helsingi-Tallinna regati parim naiskond. Küsides kapten Anne-Mari Luigelt, mis oli selle valdavalt öise regati puhul raske, ütles ta, et kõige raskem hetk jahi pardal oli pimeduse saabumine koos väsimusega ning samal ajal tugevnev tuul. „See oli meie jaoks kolmas Helsingi-Tallinn regatt ja kindlasti kõige pikem. Sõitsime pea 12 ja pool tundi ning juba kolmandat hooaega tõime Eestisse taas parima naiskonna tiitli ning oma senise parima koha üldarvestuses – viienda kolmekümne kolme jahi hulgas. Kripeldama jääb küll üsna pikalt liidripositsioonil olemine ning selle mitterealiseerimine väsimusele allavandumise ning roolimise praakide tõttu. Ühtlasi oli see esimene tugevama tuule sõit meil uute purjedega, mis nõudis nende suuremat timmimist. Regatt ise on väga tore - öine purjetamine nõuab teistmoodi tähelepanu ja tunnetamist. Ja eriti vahva on, et see regatt toetab Tallinna Lastehaiglat!“ Piloilleri naiskonnas purjetasid Anne-Mari Luik, Kristina Hirtentreu, Brett Astrid Võmma, Birgit Orav, Inger Noor, Helena Luik, Kristin Karp.