Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari sel nädalavahetusel Lohusalus

Optimisti klassis on seni peetud kuue etapi tulemusena liidrikohal Andrias Sepp. Sama punktisummaga on teisel kohal Mia Marin Lilienthal. Optimistide stardis on ka Zoom8 MMi kuldmedali omanik Angeliina Maria Isabel Õunap. Zoom8 klassis on üldarvestuses hetkel esimene Aleksander Kuusik ning Laser 4.7-s Hendrik Holtsmann. Laser Radial klassis on hetkeseisuga esimesel positsioonil Keith Luur. Karl-Martin Rammo alustab Lohusalu etappi Laser Standard klassi liidrina, kohe tema kannul vaid mõnepunktise vahega on Georg Haud. Üllatusena stardib Laser Standard klassis seekord ka Juuso Roihu, kes tavapäraselt sõidab venna Henriga 49er alusel.