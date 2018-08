EMV seitsmenda etapi avapäev: Optimisti klassis on endiselt võitmatud lätlased ning Laser klassis eestlased Anna Pohlak ja Karl-Martin Rammo

Laser Standard klassis näitas ootuspäraselt head vormi ja minekut äsja 2020ks aastaks olümpiakoha kindlustanud Karl-Martin Rammo, kes võitis kõik tänased kvalifikatsioonisõidud. Üldarvestuses teisel kohal on lätlane Ricards Toms Zvilna, kolmandal Martin Aruja ning neljas on Georg Haud. Kusjuures viimati nimetatud kolmel sportlasel on kõigil avapäeva tulemuste põhjal võrdne punktisumma.