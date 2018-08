Eesti meeskond võitis Platu 25 klassi MM-il pronksi

“On väga rõõmustav, et eestlaste debüüt Platu 25 klassis oli piisavalt kvaliteetne, et tuua koju pronksmedalid. Enne viimast starti oli meie võistkond 4. positsioonil ja igal juhul tuli meil viimases sõidus edestada leeduka Raimondas Siugzdinise meeskonda, jäämata sealjuures tahapoole 8. kohast. Seega täiemahulist match race’i polnud meil võimalik korraldada. Suutsime õnneks leedukaid juba stardis lüüa ning esimese kahe minutiga saavutasime korraliku edu, millest piisas 4. kohaks selles sõidus ja kokkuvõttes 3-punktilise eduga pronksi saamiseks,” sõnas jahil Penelope võistelnud Eesti tiimi kapten Mati Sepp.