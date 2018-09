Kaks päeva pinevaid lühirajasõite pakkunud lühirajasõiduvõistlus selgitas Tallinna meistrid avamerepurjetamises

1.-2. septembril, toimus Kalevi Jahtklubis traditsiooniline sügisene mõõduvõtt avamerejahtidele – kaks sportlikku päeva Tallinna Meistrivõistluste raames lühirajal purjetades. See on oodatud ja populaarne võistlus, kuna annab hooaja lõpus võimaluse lisada väärtuslikke punkte nii Kalevi Jahtklubi Avamerepurjetamise Karikasarja Seiko Cup edetabelisse kui ka Eesti Jahtklubide Liidu Avamerepurjetamise Karikasarja ORC, ESTLYS ja Folkbootide edetabelitesse. Kaks päeva pinevaid lühirajasõite Eesti parimate avamerepurjetajate ja ühe Soome avamerejahi osalusel olid nii konkurentsitihedad, et paaris grupis säilis punktivõrdsus ka pärast seeria halvima tulemuse mahaviskamist.