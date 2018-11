Avamerepurjetamise ORC EMi esimese päeva järel liidrikohtadel Eesti jahid

Katariina II soodimehe Aivar Tuulbergi kommentaar avapäevale: „Offshore etapid ei ole just meie lemmikdistants, sest seal on alati väike loteriimoment sees – nii ka täna. Tuuleolud on keerulised ja võistlus alles algas. Aga tänase kohta saab ütelda – lõpp hea, kõik hea! Meie meeskonna tugevus on rohkem lühirajasõit, kus asjad ja olud on selgemad ja võtame üks päev korraga.“