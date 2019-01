Harku järvel peeti talisurfi Fun Slaalomi esimene etapp

Võistlusformaat oli uuenduslik. Kui varasemalt on talisurfis kasutatud fliitide vahel liikumiseks niiöelda tõusmise-langemise süsteemi, siis seekord katsetati suvest tuttavat ja väga populaarset slaalomi eliminatsiooni. Võitlejad suhtusid sellesse erinevalt – mõnele meeldis, mõnele mitte. Arusaadav, plusse ja miinuseid on mõlemas süsteemis. Eks juhid saavad nüüd mõelda, mis suunas ala arendada.

Põnevust jagus. Oli üllatavaid möödasõite, ka kukkumisi ja üks veidi tõsisem kokkupõrge, kus kannatada sai varustus. Siinkohal tasuks meenutada kokku lepitud põhireegleid – eessõitjal on alati õigus, ka kukkudes! Alati on haarav jälgida esimese otsa tegijaid: kui kiiresti nad liiguvad, kui osavalt pöördeid sooritavad või teineteise piire kombivad. Huvitavaid võistlusmomente oli aga ka tagapool, kus samamoodi ootamatult kohti ümber mängiti.

Seekordsel võistlusel oli üllatavalt suur noorvõistlejate osakaal – neli noormeest. Nendest kolm sobivad vanuselt Eestis toimuvate Talisurfi Euroopa Meistrivõistluste noorte toetusprogrammi (U17 klassi) ja vähemalt üks nendest, Kaur Säärits, on programmiga juba liitunud. Tema kelgu sponsor on Koit Teder. Tänasel võistlusel U17 vanusearvestust ei olnud, oli U20 vanusearvestus. Esikoha võitis seal Raul Mihkel Anton, teise koha sai Kaur Säärits ja kolmanda Jakob Heinrich Tuubel. U17 klassi olemasolul oleks esikoha saavutanud Kaur Säärits, teine oleks olnud Jakob Henrich Tuubel ja kolmas Karl Sören Tamm. Tegelikult olid kõik NYCS purjetamiskooli noored väga tublid, areng toimus päeva jooksul silmnähtavalt. Kõige rohkem üllatas ikkagi see, et noored suutsid täiskasvanutega sama võistlustempot hoida. Tundub, et noorte programm osalt juba toimib.