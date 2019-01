Fun Slaalom: kaks võistlust ühe päevaga

Vaiksem ilm sobis eriti hästi noortele. Seekord oli stardis koguni viis noorsurfarit, kellest kolmele on käesolev talv esimene võistlushooaeg. Tegu on noortega, kellel on ala vastu tõsine huvi, ning kes ei visanud purje jääle ka siis, kui sõit ei kulgenud kõige sujuvamalt. Võistlus oli noortele jälle väga arendav. Seekord oli võimalus sõita suuremate purjedega – enamasti on tuul võistlustel ju tugevam ja tuleb kasutada väiksemaid purjesid. Nii oli noortel uus väljakutse, mille nad edukalt vastu võtsid. Kolm uut nime, kelle tegemistel tasub silma peal hoida, on Kaur Säärits, Jakob Heinrich Tuubel ja Lisbeth Salong.