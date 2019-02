Rasmus Maalinn MMi avapäeva lõppedes 12ndal kohal

"Esimene MM-i päev on läbi. Õppisin tundma oma uut võistlusvarustust ja sain katseda ning proovida erinevaid trimme. Vaatamata sellele, et mõlemas sõidus startisin suunas, kus kaotasin positsioone, suutsin sõitude lõpuks välja võidelda 18. ja 10. koha. Peale esimest päeva olen 12. kohal ja tundub, et sain paadi liikuma. Punktivahed on väiksed ja järgnevatel päevadel üritan kindlasti ettepoole jõuda, " kommenteeris Maalinn avapäeva tulemust ja meeleolu.