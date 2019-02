Talisurfi Euroopa Meistrivõistluste teine päev

Lohedele toimus viis kursisõitu. Endiselt jäi juhtima Andrei Balyakin Venemaalt, parima eestlasena on Martti Ainola kuuendal kohal.

Slaalomis juhib jätkuvalt lätlane Janis Preiss, parima eestlasena on Boriss Ljubtšenko kolmandal kohal. U20 klassis juhib Ugnius Alekna Leedust, teisel ja kolmandal kohal on eestlased Joonas Väär ja Kaur Säärits (mõlemad Noblessneri Jahtklubist), olles üldarvestuses esimese poole hulgas. Mõlemad noormehed osalevad noorteprogrammi U17 klassis.

Kelkude kursisõidus tegid täna häid sõite lätlased ning juhtima läks Janis Preiss. Parima eestlasena on Tõnis Salong viiendal kohal. Noortest on esimestel kohtadel Poola võistlejad, Joonas Väär on U17 klassis neljandal kohal.