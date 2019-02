Võrtsjärvel selgusid Euroopa meistrid talisurfis

Purjelauakelgu klassi slaalomisõit oli põnev ja vaatemänguline. Konkurents oli tihedam kui käesoleva aasta Talisurfi MM-il Fond du Lacis. Siin ei olnud poolakatel oma kursisõidukelkudega võimalustki – slaalomi jaoks on vaja pisemaid, hästikeeravaid kelke. Noorte U20 klassis sõitis end meistritiitlile leedukas Ugnius Alekna, talle järgnesid Eesti noormehed Joonas Väär teisel ja Kaur Säärits kolmandal kohal. Mõlemad noormehed on Noblessneri Jahtklubi purjetamiskoolist. Tõnis Salong sai grand masterite arvestuses kolmanda koha. Parim naine oli Marianne Rautelin 12. kohal. Üldarvestuses tuli Eestisse pronksmedal, mille jätis kodumaale värske maailmameister Boris Ljubtšenko. Teise koha sai Aleksandrs Leontjevs ja Euroopa meistriks taas Janis Preiss.

Kelgu klassis oli umbes veerand osalejatest noored, U17 klassis. Võistlustele sai see klass lisatud just seepärast, et tekitada noortes suuremat huvi talisurfi vastu ja nagu näha, see õnnestus. Paljud noored olid võistlustel seoses spetsiaalse noorteprogrammiga, mille käigus kogenud võistlejad andsid noortele oma võistluskelke hooajaks kasutada.