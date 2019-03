Soodimehed jäeti maha: jääpurjetamise EMi 2. päev

“Minu edu taga on fakt, et olen väga kaua alaga tegelenud, mulle see järv väga meeldib. Eile oli raske ja tugev tuul, kuid täna ilus ilm ja jää. Kuna tuul oli nõrk, sõitsin täna üksi kelgus. Kõik on lausa suurepärane,” on mullunegi meister Bihler EMi võõrustava Eesti Jääpurjetamise Liidu võistluskorraldusega väga rahul.