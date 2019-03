Eesti sai esikoha Monotüüp XV jääpurjetamise EMi meeskondade arvestuses

Eesti puhul läksid arvesse ekipaažide C13 Ott Kolk /Juhan Kolk, C3 Olev Oolup/Andrus Padu ja C8 purjetähise all purjetanud Ants Haavel/Andres Laul tulemused.

“Eesti sportlased hoidsid jääpurjetamise au kõrgel. Meil väga vedas ilmaoludega, mis olid küll väga muutlikud, kuid see oligi põnev. Samuti meeldis sportlastele regati käik,” kinnitas Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akermann, et Monotüüp XV Euroopa Meistrivõistluste korraldamine ja kordaminek on ka liidule suure tähtsusega.